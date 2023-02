Scars Above – Gameplay-Trailer stellt die Features vor

Scars Above erscheint am 28. Februar 2023 für PC und Konsolen.

Der Hintergrund von Scars Above ist ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde, das in der Erdumlaufbahn auftaucht und die ganze Welt in Erstaunen versetzt. Dieses wurde auf den Namen „Metaeder“ getauft und von den Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren untersucht.

Mad Head Games und Prime Matter stellen in einem Gameplay-Video die wichtigsten Features ihrer neuen IP Scars Above vor.

