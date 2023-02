Star Wars Jedi: Survivor bekommt von den Fans gewünschtes Feature

Das bestätigt Game Director Stig Asmussen in der aktuellen Ausgabe des PLAY Magazine ( via GamesRadar ), wonach neben der Schnellreise auch reitbare Kreaturen genutzt werden können, um schneller von A nach B zu kommen. Lästige Laufwege, die unnötig aufhalten, sollten damit der Vergangenheit angehören.

