Star Wars Jedi Survivor – So verändert sich die Story gegenüber Fallen Order

Es ist nicht das erste Mal, dass man mit Star Wars Jedi Survivor eine düstere Story als noch in Fallen Order in Aussicht stellt. Über die Weiterentwicklung sprach jetzt der Cal-Actor Cameron Monaghan, der seinen Charakter im Spiel weiter voranbringen möchte.

Generell bezeichnet Monaghan die Story als „tiefer, dunkler und komplizierter“, in der er noch größeren Herausforderungen gegenüber steht. Mit dieser Idee hätte man unmittelbar nach der Produktion von Fallen Order begonnen, die etwas sei, was er immer mit der Figur machen wollte.

„Es ist etwas, das ich schon immer mit der Figur erkunden wollte. Es war ein Gespräch, das wir unmittelbar nach dem ersten Spiel hatten – wie bringen wir diesen Charakter in herausfordernde Situationen und welche bringen ihn wirklich an den Punkt, an dem er zusammenbrechen könnte? Wie bringen wir ihn an diesen Punkt, und was machen wir von dort aus? Welche Geschichte wird am aufregendsten sein, wo wir immer noch Abenteuer finden können, aber auch etwas, das tiefer und dunkler und komplizierter und komplexer ist? Ich denke, wir haben ein paar wirklich große Fragen, die wir mit dieser hier stellen.“