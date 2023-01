PlayStation VR2 – Neue Real-Life Bilder & Horizon Demo-Stationen auf der CES

Sony zeigt in diesen Tagen ihr neues PlayStation VR2 Headset auf der CES in Las Vegas, wo man dieses auch persönlich ausprobieren kann.

Insofern ließ es nicht lange auf sich warten, bis erste Bilder von den dortigen Demo-Stationen aufgetaucht sind, einschließlich aktueller Real-Life-Bilder der Hardware und von einigen Spielen. Damit bekommt man neue Eindrücke, wie handlich PlayStation VR2, die Sense Controller & Co. sind.

In den kommenden Tagen dürften weitere Eindrücke zu PlayStation VR2 und Horizon Call of the Mountain folgen, sobald man das Spiel auf der CES ausprobieren konnte. Kürzliche Previews zeigten sich zumindest äußerst optimistisch, wie drastisch sich die VR-Technologie weiterentwickelt hat.

Horizon Call of the Mountain ist ein brandneues Abenteuer, das derzeit von Guerrilla und Firesprite für PlayStation VR2 entwickelt wird. Damit verspricht man ein einzigartiges Erlebnis, das Hardware-Technologie, Innovation und Gameplay auf ein neues Level bringen soll. Die brandneuen PS VR2 Sense-Controller verleihen der kompletten Immersion in die Welt von Horizon eine völlig neue Bedeutung.

Horizon Call of the Mountain wird zum Launch von PlayStation VR2 im Februar 2022 erhältlich sein.