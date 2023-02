The Callisto Protocol – Patch 3.02 führt Hardcore-Mode ein

Dieser wird mit dem heutigen Patch 1.03 für The Callisto Protocol eingeführt, um die Spieler damit in ihre Limits zu bringen. Das umfasst erhöhten Schaden durch Gegner, schnellere Mutationen oder ein reduzierter Schmugglerwert. Am Ende lassen sich damit aber auch neue Trophäen verdienen.

Während The Callisto Protocol in unserer Review-Version ziemlich unfair schwer war, steuerte man anschließend mit mehreren Patches dagegen. Zuletzt wurde der Horrortitel sogar als zu leicht empfunden. Daher steht ab sofort ein neuer Hardcore-Mode zur Verfügung.

What do you think?