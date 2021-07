Serial Hunter – Das neue Manhunt mit verstörendem Trailer vorgestellt

S2 Games stellt heute sein erstes eigenes Projekt Serial Hunter vor, ein FPP-Game, das zum neuen Manhunt (Rockstar Games) werden könnte. Der Debüt Trailer ist nichts für schwache Nerven und wurde mit einer ausdrücklichen Warnung belegt.

In Serial Hunter verfolgt man die Story von John Doe, einem investigativen Journalisten, der sich ungelösten Verbrechen widmet. Mit guten Kontakten zur Polizei und Informanten auf der Straße, berichtet er nicht nur ausschließlich über Verbrechen, sondern nimmt die Gerechtigkeit auch selbst in die Hand. Besonders perfide, da wo Justitia in seinen Augen zu milde ist oder Schuldige dem Gesetz entgehen, bestraft er diese nach eigenem Ermessen – und das auf ziemlich unschöne Art und Weise, wie der erste Trailer vermuten lässt.

„Die Wahrheit ist, dass jemand wie John Doe sehr wohl unter uns wandeln könnte, unter ganz normalen Menschen, die tagtäglich schreckliche Nachrichten hören, aber machtlos sind zu handeln“, erklärt Mike Jadore, Game Designer von S2 und der ursprüngliche Schöpfer des Spiels. „Wie kontrovers auch immer die Hauptfigur von Serial Hunter ist. Sie verkörpert die perfekte Mischung aus sozialer Frustration, Angst und Wut. John ist der Meinung, dass die Bestrafung zu oft in keinem Verhältnis zur Schuld steht. Und nun? Er nimmt die Dinge selbst in die Hand“. S2 Games

Der Serial Hunter sieht sich damit als Richter, Geschworenen und Henker zugleich. Wenn jemand der Meinung ist, dass das Abschneiden einer Hand mit einer Kettensäge einem Diebstahl Delikt angemessen ist, wird er dies auch durchsetzen. Vielleicht reicht es ja auch den Dieb zu verprügeln und der Polizei zu übergeben, oder bei schlimmeren Verbrechen selbigen zu beseitigen? Die Härte der Strafe wird sicher durch das reichhaltige Arsenal an Werkzeugen für die Rechtspflege verstärkt, das von einfachen stumpfen Waffen bis hin zu Bau- und Gartenwerkzeugen reicht.

Damit scheint Serial Hunter nicht nur Fans des populären Manhunt von Rockstar Games anzusprechen, Parallelen zu erfolgreichen Filmen wie Gesetz der Rache sind ebenso offensichtlich.

Serial Hunter erscheint 2022 für PC und womöglich weitere Plattformen.