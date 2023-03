SiFu – Arenen-Modus hat einen Termin

Im “Time-Attack”-Modus kämpfen Spieler gegen die Zeit und wer einen besonderen Twist sucht kann sich im Capture-Modus – in dem ein bestimmter Bereich eingenommen und gehalten werden muss – und im Manhunt-Modus – in dem eine gut bewachte Zielperson erledigt werden muss – beweisen.

Die Arena-Erweiterung fügt dem Spiel neun neue Locations und 45 knackige Herausforderungen in 5 Spielmodi bis zu 10 zusätzliche Spielstunden hinzu. Kung-Fu-Meisterinnen und -Meister können ihre Fähigkeiten damit gegen die Gegnerwellen des Survival-Modus an ihre Grenzen ausreizen, oder im Performance-Modus ihr Können bis zur Perfektion verbessern.

