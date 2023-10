Silent Hill 2 Remake – Eine großartige Zeit für Horrorspiele

„Unsere Spiele konzentrieren sich mehr auf Story, Atmosphäre und Sound. Wir haben für unsere Werke den Begriff ‚Hidden Horror‘ geprägt – ein Subgenre des psychologischen Horrors, und unsere Fans haben miterlebt, dass wir uns immer stärker mit dieser Kategorie beschäftigen. Wir glauben fest daran, dass das Unbekannte, das Unentdeckte uns am meisten Angst macht. In unseren Titeln konzentrieren wir uns auf die Komplexität der Charaktere und darauf, eine beunruhigende Atmosphäre zu schaffen.“

„Ich bin wirklich glücklich darüber, was jetzt in der Branche passiert, denn Horrorspiele als Genre haben nicht immer die Aufmerksamkeit und Liebe bekommen, die sie verdienen“, so Michalski . „Es gibt jede Menge neuer Materialien, die einen Blick wert sind, es ist immer etwas für jeden dabei – ob Singleplayer-Erlebnis oder Multiplayer-Survival-Spiele. Es gibt auch viele fantastische Indie-Horrorspiele. Wenn überhaupt, besteht das größte Problem für Horrorfans darin, Zeit für all diese großartigen Titel zu finden.“

Darüber spricht Bloober Teams Head of Production Kacper Michalski im Interview mit GamesRadar , der auf die zahlreichen Horrorspiele verweist, die derzeit erscheinen und an denen verschiedenste Entwickler – klein oder groß – aktuell arbeiten. Das seien viele Inspirationsquellen für die eigene Arbeit.

