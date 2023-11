RoboCop: Rogue City – Launch-Trailer holt den Kult-Helden zurück

Nicht zu vergessen ist RoboCops Cyborg-Stärke, die Feinde im Nahkampf in Angst und Schrecken versetzt, sowie die Möglichkeit, die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen, um ein echtes Gefühl für RoboCops Macht zu bekommen. Nicht zu vergessen die Cyborg-Stärke von RoboCop, die Feinde im Nahkampf in Angst und Schrecken versetzt, und die Möglichkeit, die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen, um ein echtes Gefühl für die Macht von RoboCop zu bekommen.

Peter Weller, der Originaldarsteller von RoboCop, kehrt dazu für RoboCop: Rogue City zum ersten Mal seit über 30 Jahren in seine ikonische Rolle zurück, um in einer originellen Geschichte für Recht und Ordnung zu sorgen, die zwischen den Filmen RoboCop 2 und 3 angesiedelt ist.

