Polyphony startet KI-Racing Agent Sophy 2.0 in Gran Turismo 7

Mit dem heutigen Spec-II Update und Patch 1.40 in Gran Tursimo 7 führt Polyphony Digital den KI-Assistenten Sophy 2.0 ein. Das Tool ist noch leistungsstärker und fordert Spieler zu anspruchsvolleren Rennen heraus, die nie zuvor näher an der Realität waren.

Dank Sophy 2.0 können Spieler aller Spielstärken gegen einen autonomen KI-Agent antreten. Die neue Version ist in der Lage, mehr als 340 Autos auf neun verschiedenen Strecken zu handeln, also rund 95 Prozent des gesamten Fuhrparks.

GT Sophy 2.0 ist zunächst im Quick Race-Mode verfügbar, die Fahrzeuge anhand der eigenen Garage auswählt.

„Wir haben GT Sophy von einem Forschungsprojekt, das sich der großen Herausforderung stellte, einen KI-Agenten zu entwickeln, der Top-Fahrer in einem Top-Simulationsrennspiel übertreffen könnte, zu einem funktionalen Spielfeature entwickelt, das allen Spielern einen beeindruckenden, menschenähnlichen Gegner bietet, “ sagt Michael Spranger, President of Sony AI. „Von Anfang an bestand unsere Mission bei Sony AI darin, die Forschung und Entwicklung von KI voranzutreiben, um die menschliche Vorstellungskraft und Kreativität sowie Unterhaltungserlebnisse zu fördern. Dieser neue Meilenstein für GT Sophy zeigt unsere Arbeit zur Unterstützung dieser Mission sowie unsere engen Partnerschaften mit Entwicklern, um KI auf einzigartige Weise zu nutzen, und um neue, bereichernde Erlebnisse zu entwickeln.“

GT Sophy begann als Forschungsprojekt und sollte eine übermenschliche KI hervorbringen, die in der Lage ist, die weltbesten Fahrer in Gran Turismo Sport zu übertreffen. Später wurden die Fähigkeiten von GT Sophy ausbalanciert, um allen GT-Spielern ein dynamisches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig den Hyperrealismus des Spiels beizubehalten.

Der KI-Agent stellt inzwischen ein Schlüsselelement in Gran Turismo dar, um die Simulation auch in Zukunft spannend zu halten. Die Entwicklung wird hier stets weiter vorangetrieben, so dass auch in Zukunft das Thema KI in Gran Turismo präsent sein wird.

Die vollständigen Patch Notes zum Update 1.40 gibt es unter diesem Link.