The Talos Principle 2 – Launch-Trailer zum heutigen Release

Croteam und Devolver Digital veröffentlichen heute The Talos Principle 2, die mit einem Launch-Trailer letzte Eindrücke aus dem Rätsel-Adventure liefern.

Der visuell beeindruckende Trailer zu The Talos Principle 2 zeigt noch einmal, was die Spieler in der Fortsetzung des metaphysischen Hits von 2014 erwartet. Dank der Power der Unreal Engine 5 geht The Talos Principle 2 einige Schritte weiter als das beliebte Original, mit mehr kniffligen Rätseln, neuen Puzzle-Mechaniken, einer tiefgründigen Story, mehr Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, und der größten und verrücktesten Welt, die Croteam je erschaffen hat.

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit längst ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur in einer unendlichen Zahl von Robotern nach unserem Vorbild weiter. Auf der Suche nach einer mysteriösen Megastruktur werden die Spieler mit Fragen über die Natur des Kosmos, Glaube versus Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert.

Dies wird durch eine tiefgründige, charakterorientierte Geschichte mit mehreren Enden vorangetrieben, in der man sich wunderbar verlieren kann, und eine Reihe seltsamer, atemberaubend schöner Umgebungen, darunter eine Stadt am Rande eines Paradigmenwechsels und eine Insel, die den Schlüssel zur Zukunft enthält.