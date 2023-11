Gran Turismo 7 bekommt bislang größtes Spec II-Update mit Schnee-Strecke

Es wird auch ein neues „Event-Verzeichnis“-Menü geben, mit dem man ganz einfach Rennen aus einer Liste suchen und diesen beitreten kann, plus eine neue Funktion „Wöchentliche Herausforderungen“. Im Pavillon „Licence Centre“ wird zudem die Master-Lizenzstufe hinzugefügt, in der man die Grundlagen des sportlichen Fahrens erlernen kann. Ausgehend von der Anwendung grundlegender Kontrollen werden 50 neue, schwierigere Tests hinzugefügt, die nach Bestehen der „Normallizenz“-Tests bestritten werden können.

Ganz neu ist außerdem die Schnee-Strecke Lake Louise, die am Fuße der kanadischen Rocky Mountains liegt. Diese originelle Strecke in einem Fantasy-Skiresort bietet ein „Long Track“-Layout mit langsamen und schnellen Kurven sowie einer langen Geraden, während sich das „Short Track“ auf kurvige aufeinanderfolgende Kurven in einem kompakten Layout konzentriert.

