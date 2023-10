Silent Hill: Ascension – So löst man das Problem mit der Zeitverschiebung

Am 31. Oktober startet Silent Hill: Ascension, eine Live-Experience, in der die Spieler in Echtzeit an Entscheidungen teilnehmen und so den Verlauf der Story und der Ereignisse beeinflussen können. Durch die weltweiten Zeitzonen ergeben sich allerdings auch einige „Probleme“.

Vorrangig orientiert sich Silent Hill: Ascension an der nordamerikanischen Zeitzone, was für Europäer leider mitten in der Nacht bedeutet. Hier in Großbritannien startet Silent Hill: Ascension zum Beispiel um 2 Uhr morgens.

Entscheidungen sind früher verfügbar

Damit alle Spieler gleichermaßen an den Entscheidungen teilnehmen können, werden diese bis zu 24 Stunden vorher verfügbar sein, während wichtige Entscheidungen sogar mehrere Tage im Voraus getroffen werden können.

Das bestätigt jetzt noch einmal Genvid CEO Jacob Navok auf Twitter (X), wo es heißt:

Ohnehin geht man davon aus, dass viele User Silent Hill: Ascension asynchron erleben werden, was zum Beispiel wie folgt funktioniert:

Wenn man sich in Europa befindet, kann man sich gleich beim Aufwachen (oder zu jeder beliebigen Zeit) anmelden und die neuesten Szenen im VOD ansehen. Dort sieht man auch die nächsten Entscheidungen, an denen man teilnehmen kann und andere Dinge. Der Punkt ist aber der, dass die Teilnahmeschleife so konzipiert wurde, dass sie unabhängig von der Zeitzone perfekt funktioniert.

Abschließend gibt es noch einen technischen Hinweis, wonach die VODs in 4K HDR zu sehen sein werden, während der Livestream eine etwas schlechtere Qualität aufweist. Somit hat Ganze sogar noch einen Vorteil.