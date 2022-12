Silent Hill: The Short Message – Erste Details zum bisher unangekündigtem Projekt

„Anita kam in eine verlassene Wohnung, um ihre Freundin Maya zu treffen, und wachte irgendwie auf und fand sich darin gefangen wieder. Sie muss ihren eigenen Ängsten und den Monstern, die in den Korridoren lauern, entkommen, die Wahrheit hinter den Ereignissen entdecken, in denen sie gefangen ist, und versuchen zu entkommen, bevor ihr eigenes Trauma ihren Überlebenswillen aufzehrt.“

Dies wird vom taiwanischen Rating-Board um erste Story-Details ergänzt, in denen sich der Spieler den Ängsten und dem Schicksal einer Frau stellen muss. Ergänzend heißt es in diesem Punkt:

Dem kommen jetzt verschiedene Rating-Boards zuvor, die nicht nur erste Plattformen für Silent Hill: The Short Message bestätigen, sondern auch Infos zur Story und ein Artwork enthüllen. Demnach erscheint Silent Hill: The Short Message mindestens auf PS5, während weitere Plattformen noch ausstehen.

