Skate 4 soll im Juli Premiere feiern, sagen Insider

Skate 4 könnte im kommenden Juli seine Premiere feiern, nachdem die Entwicklung des neuesten Ablegers seit Monaten bestätigt ist.

Das behauptet der Insider Tom Henderson, der zwar noch keine genauen Details nennen kann, was EA hier im Einzelnen plant, man geht aber davon aus, dass dann erstes Gameplay-Material gezeigt wird. Eine erste Footage aus dem Alpha-Test kursiert bereits im Netz, was vermuten lässt, dass die Entwicklung bereits weit genug voran geschritten ist. Gleichzeitig wären damit erste Hands-Off Previews und Eindrücke daraus möglich.

Skate 4 wird derzeit von Full Circle mit Sitz in Vancouver entwickelt, von denen man zuletzt folgendes hörte:

„Ist es schon wieder ein Jahr her? Was haben wir seitdem gemacht? Nun, wir haben im Januar ein Studio gegründet, ein paar supertalentierte Leute für die Familie gewonnen und hart an dem neuen Spiel gearbeitet. Jetzt wissen wir, dass viele von euch gehofft haben, diese Woche mehr von uns zu sehen, aber wir sind noch nicht bereit für die Prime time und werden am Donnerstag nicht Teil der EA Play Live-Show sein. Es ist noch früh und wir haben uns dazu verpflichtet, die Dinge richtig zu machen, was bedeutet, dass es einige Zeit dauern wird.“