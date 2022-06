Final Fantasy XVI wird kein Open-World-Spiel, auch um neue Spieler anzusprechen

Square Enix hat neue Infos zu Final Fantasy XVI geteilt und darin erstmals bestätigt, dass man mit dem Spiel kein Open-World-Konzept verfolgt.

Laut Producer Naoki Yoshida (via IGN) verfolgt man mit Final Fantasy XVI ein Areal-basierendes Design, vergleichbar mit Pokémon Legends: Arceus. Dennoch bezieht man einige Inspirationen von Triple-A Open-World-RPGs.

„Wir haben in unserer umfangreichen User-Befragung festgestellt, dass viele Spieler der jüngeren Generation noch nie Final Fantasy gespielt haben oder kein Interesse an der Serie haben. Um ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur unsere Stammfans begeistert und anspricht, sondern auch bei dieser neuen Generation, haben wir selbst viele Spiele gespielt, und ja, in Final Fantasy 16 finden sie Inspiration aus den jüngsten Triple-A Open-World-Rollenspielen“, so Yoshida.

Um die Story von Final Fantasy XVI mehr in den Mittelpunkt zu rücken, habe man entschieden, bewusst auf ein Open-World-Design zu verzichten, das sich auf einen einzigen Open-World-Space beschränkt. Stattdessen hat man ein unabhängiges, Areal-basiertes Spieldesign genutzt, um Spielern ein besseres Gefühl in Bezug auf eine globale Skala zu geben. Damit sollen nicht nur langjährige Fans angesprochen werden, sondern vor allem auch neue Spieler. Dasselbe gilt auch für das Real-Time, Action-basierende Battle-System, das sich ebenfalls an neue Spieler richtet.

„Jeder neue Eintrag in der Final Fantasy-Reihe bringt eine neue Welt, neue Charaktere und ein neues Kampfsystem mit sich. Wir bekommen viele verschiedene Vorschläge von Fans, was sie in zukünftigen Spielen sehen möchten, und leider ist es uns nicht möglich, jeden von ihnen zufrieden zu stellen. Mit Final Fantasy 16 wollten wir ein möglichst breites Spektrum von Spielern ansprechen, indem wir die Geschichte in eine klassische Fantasy-Welt versetzen, die an die frühen Final Fantasy-Spiele erinnert, dies aber mit rasanter Echtzeit-Action kombiniert.“

Final Fantasy XVI

Weitere Infos folgen im Herbst

Die nächste Info-Welle zu Final Fantasy XVI könne man im Herbst erwarten, wie man im aktuellen Interview erwähnt.

„Wir planen, irgendwann in diesem Herbst weitere Details über die Welt und die Geschichte zu veröffentlichen, aber ich hoffe, der neueste Trailer und die Medieninterviews eure Fantasie bis dahin anregen können. Das gesamte Entwicklungsteam unter der Leitung unseres Direktors Hiroshi Takai arbeitet an einem Strang, um das Spiel so gut wie möglich zu machen, also freut euch darauf!“

Das komplette Interview mit dem Producer kann man unter diesem Link nachlesen.