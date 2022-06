Illfonic zeigt heute neue Gameplay-Szenen aus Ghostbusters: Spirits Unleashed, in denen man einen Blick auf das Gefängnis-Level werfen kann.

Ghostbusters: Spirits Unleashed wird als asymmetrischer 1vs4-Multiplayer konzipiert, wobei man neue und bekannte Ghostbusters wiedersehen wird, die alle ihre eigenen Loadouts samt Upgrades haben und mit denen man auf Geisterjagd geht.

In der Rolle eines Geistes spielt man hingegen aus der Third-Person-Ansicht. Hier sind auch ein paar Späße erlaubt, in dem man Passanten erschrecken kann, einschließlich jeder Menge Schleim und gruseligen Gegenstände, die man umher fliegen lassen kann.

„Ghostbusters ist eine der beliebtesten Marken der Welt, daher ziehen wir alle Register, um etwas Besonderes zu schaffen, das für die bunte Fangemeinde zugänglich ist“, sagt Charles Brungardt, CEO von IllFonic. “Falls ihr die Filme oder asymmetrische Multiplayer-Spiele mögt, ist dieses Spiel für euch gemacht.“

Der Mittelpunkt von Ghostbusters: Spirits Unleashed ist die Feuerwehrzentrale in New York, von wo aus alle wichtigen Einsätze geplant und gestartet werden. Schließt euch darin als Ghostbuster mit anderen Ghostbusters zusammen, um Geister in Museen, Gefängnissen, Hotels und mehr zu jagen, bevor sie die Gegend vollständig heimsuchen.

Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint im viertel Quartal 2022.