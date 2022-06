Find Your New Zone – Sony kündigt Hardware-Event für Juni an

Den Spekulationen um neue Produkte von Sony folgt heute schon die Ankündigung eines Hardware-Events namens Find Your New Zone. Die Ankündigung kommt in dem Fall aber nicht von Sony PlayStation, sondern von Sony UK.

Das Event ist bereits für die kommende Woche, den 28. Juni 2022 geplant, und scheint sich auf Produkte der In-House Marke Inzone zu konzentrieren. Demnach könnten auf dem Event die Pro-Gaming-Headsets und Gaming-Monitore vorgestellt werden.

Die Rede ist hier von dem INZONE H3, ein eher günstiges, kabelgebundenes Headset mit 360-Grad-Raumklang; ein kabelloses INZONE H7; sowie das INZONE H9 im Premium-Bereich mit Noice Canceling-Feature, von denen erste Bilder bereits im Netz sind. Zudem sollen hier exklusive PlayStation Features verfügbar sein.

Die Erwartungen der PlayStation Spieler sollten dennoch nicht allzu hoch gesteckt werden. Momentan sieht es nicht nach einem PlayStation Event oder State of Play Style aus. Sony agiert neben PlayStation in vielen weiteren Märkten und Bereichen, die auf andere Zielgruppen ausgerichtet sind.

Alle Neuigkeiten vom Find Your New Zone Event gibt es im Anschluss hier bei uns, sofern relevant. Den entsprechenden Stream haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.