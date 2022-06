Arbeitet Sony an einem anpassbarem PS5 Pro Controller?

War Sony bislang der Auffassung, dass man das Feld für Pro Zubehör lieber den Third-Parties überlässt, könnten die Japaner womöglich nun doch an einem eigenen PS5 Pro Controller arbeiten. Die Ankündigung soll schon in den nächsten Wochen erfolgen.

Das geht aus Berichten des Insiders Tom Henderson hervor, dem offenbar schon Bilder eines Prototypen vorliegen. Demnach wird der Controller unter dem Codenamen Hunt entwickelt und lässt sich umfassend anpassen, inkl abnehmbaren Analog-Sticks, Trigger-Stops und Back-Buttons / Paddles.

Während man die vorliegenden Bilder selbst nicht zeigen möchte, soll das Design an einen klassischen DualSense Controller erinnern, mit einigen wesentlichen Unterschieden. Dazu zählen Schaltflächen, um die Analog-Sticks entfernen zu können, was Sony wohl als „Einheiten“ bezeichnet. Hier wird vermutet, dass man die Sticks bei auftretendem Stick-Drift einfach tauschen kann, anstatt den kompletten Controller erneuern zu müssen.

Bei den Trigger-Stops und den Back-Paddles orientiert man sich wohl an Vorreitern wie dem SCUF oder Nacon Pro Controller, da diese immer beliebter bei Spielern werden und die ein oder anderen Vorteile versprechen. Auch die Grips auf der Rückseite sollen sich austauschen lassen. Abschließend ist die Rede von „erheblichen Software Upgrades“, die Sony damit vornimmt.

SCUF Controller

Weitere Hardware in Arbeit?

Der PS5 Pro Controller soll dabei nicht das einzige sein, was Sony in der Pipeline hat. Angeblich plant man eine ganze Reihe an neuen Hardware-Produkten, was jedoch keine neue PS5 einschließen soll, zumindest noch nicht. Mit dem Reveal wird aber schon in den nächsten Wochen gerechnet.

Bis dahin hat der reguläre DualSense Controller vor einigen Wochen ein Update erhalten, bei dem vor allem die Trigger optimiert wurden und nicht mehr so schnell kaputt gehen sollen. Dazu wurde der Widerstand erhöhte, was eine längere Lebenszeit mit sich bringen soll.

Die neue Revision des DualSense-Controller wird bereits ausgeliefert, Einen Hinweis auf diesen findet man auf dem Controller selbst, wo ein kleines ‚A‘ hinter dem Produktcode zu sehen ist, leider jedoch nicht auf der Verpackung selbst, um es von außen zu erkennen.