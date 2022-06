Call of Duty: Vanguard & Warzone – Season 4 bringt neue Karten

Mit der Season 4 in Call of Duty: Vanguard und Warzone wird es neue Karten als Schauplatz geben, wie Activision andeutet.

Die neue Season nennt sich Mercenaries of Fortune und wird ab dem 22. Juni verfügbar sein, einschließlich der neuen Karte Fortune’s Keep (Bild unten). Was noch nicht ganz klar ist, ob man damit die bestehende Karte Rebirth Island vollständig ersetzt oder zusätzlich ergänzt. Einen Blick auf die neue Karte kann man nachfolgend werfen, inkl, der verschiedenen Zonen – Graveyard, Terraces, Bay, Winery, Camp, Lighthouse, Grotto, Overlook und Town.

Fortune’s Keep

Als weiteren Vorgeschmack zeigt man einen kurzen Teaser, der einige Key-Locations, einen höheren Aussichtspunkt, jede Menge Kanonen, Innenräume und mehr zeigt, darunter einen wunderschönen Indoor-Springbrunnen.

Ein weiteres Highlight der neuen Karte ist Smuggler’s Cove, das für ein vertikales Gameplay ausgelegt ist, inkl. Seilrutschen, Hütten, Boote und Leitern.

Mit der Season 4 wird auch eine neue Zombies-Karte eingeführt, die der Aktualisierung von Shi No Numa folgt. Shi No Numa spielt in einem Sumpf in einem japanischen Dschungel und war bereits in Call of Duty: World at War zu sehen, ebenso in verschiedenen Black Ops-Titeln von Treyarch.

Weitere Details zur neue Season, die am 22. Juni startet, folgen in Kürze.