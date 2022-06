Skate. – Erste Gameplay-Szenen & Anmeldung zum Playtest

Electronic Arts zeigt weitere Gameplay-Szenen aus dem Reboot von Skate., die aus einer frühen Phase der Entwicklung stammen.

Wer ein wenig an dieser mitwirken möchte, kann dazu an einem geplanten Playtest teilnehmen, der über das Insider-Programm organisiert wird. Allerdings findet dieser nur auf dem PC statt, um daraus wertvolles Feedback für die weitere Entwicklung zu sammeln.

„Als skate.-Insider hast du die Chance, frühe Versionen des Spiels zu spielen und im Laufe der Entwicklung Feedback abzugeben. […] Wir wollen alles richtig machen und das heißt, dass wir dich an Bord holen möchten.“

Als Insider möchte man die Spieler frühstmöglich mit einbeziehen, um bis zum Release den letzten Feinschliff vornehmen zu können.

„Wir sind unglaublich leidenschaftlich, was skate. angeht und wollen ein bestmögliches Spiel entwickeln. Deshalb sollen unsere Spieler frühzeitig spielen und ihr Feedback abgeben, damit wir vor der weltweiten Veröffentlichung wichtige Entscheidungen treffen und Veränderungen vornehmen können.“

Auch wenn es aktuell noch so klingt, als wäre der Release von Skate. ziemlich weit entfernt, scheint EA diesen für das aktuelle Geschäftsjahr eingeplant zu haben. Im aktuellen Quartalsbericht war jedenfalls die Rede von einer Stammmarke, die bis Ende März 2023 erscheinen soll. Ob dem tatsächlich so ist, erfährt man womöglich in den nächsten Wochen.