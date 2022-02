Skull and Bones & Avatar machen gute Fortschritte, sagt Ubisoft

Publisher Ubisoft hat ein Update zu seinen laufenden Projekten herausgegeben, einschließlich Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora und weitere.

Insbesondere Skull and Bones sticht hier heraus, von dem man zuletzt glaubte, dass es gar nicht mehr erscheinen wird. Nun heißt, dass man sehr glücklich mit Fortschritt des Spiels sei, ebenso der Ausrichtung usw. Wenn alles gut läuft, hofft man den Titel bis Ende April 2023 veröffentlichen zu können.

Nähere Details, was aus Skull and Bones in der ganzen Zeit geworden ist, liegen derzeit nicht vor.

Avatar: Frontiers of Pandora

Auch Avatar: Frontiers of Pandora wurde angesprochen, dessen Entwicklung ebenfalls gut voran kommt und dessen Release ebenfalls für das nächste Geschäftsjahr eingeplant ist. Der Titel entsteht derzeit bei Ubisoft Massive und geht wohl mit dem neuen Film einher.

„Im Einklang mit der Verpflichtung von Ubisoft, sein Angebot erheblich zu erweitern, wird das nächste Geschäftsjahr insbesondere die Veröffentlichungen von Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Skull & Bones sowie weitere aufregende Spiele umfassen.“

Was aktuelle Spiele betrifft, bereitet man sich derzeit auf die Veröffentlichung des neuen Assassin’s Creed Vallhalla Story-DLC vor, sowie dem laufenden Support für Rainbow Six Siege und Rainbow Six Extraction, das zuletzt über 5 Millionen Spieler gezählt hat. Noch erfolgreicher läuft Rainbow Six Siege, das inzwischen über 80 Millionen Spieler zählt.

Derweil gibt es Hinweise auf die Entwicklung eines neuen Might & Magic-Spiels von Ubisoft, das jedoch noch nicht bestätigt ist. Was aus Beyond: Good and Evil 2 wird, ist weiterhin unklar, das gar nicht mehr von dem Publisher erwähnt wird. Zuletzt ging man davon aus, dass der Titel nicht mehr erscheinen wird.