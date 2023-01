Skull and Bones erneut verschoben, drei weitere Projekte eingestampft

Der geplante Release von Skull and Bones wurde offenbar erneut verschoben, wie erste Berichte andeuten. Zudem sollen drei bislang unangekündigte Projekte von Ubisoft wieder eingestampft worden sein.

Laut Stephen Totilo von Axios ist der Release von Skull and Bones nun für den Anfang des Geschäftsjahres 2023/24 vorgesehen, was letztendlich wenige Wochen bedeuten kann. Schließlich findet auch schon bald ein Beta Test statt, der impliziert, dass man sich für die letzten Änderungen und das Feedback mehr Zeit nehmen möchte. Die erneute Verschiebung kann aber auch daher rühren, dass man den Titel schlichtweg im neuen Geschäftsjahr sehen möchte.

Das laufende Jahr soll für Ubisoft wohl etwas unter den Erwartungen verlaufen sein, mit weniger Verkäufen als erhofft. In Folge dessen hat man wohl auch das Entwicklungsbudget um 200 Millionen gekürzt und optimiert weitere Dinge, darunter keine Neubesetzung von offenen Stellen.

Insbesondere das vergangene Weihnachtsgeschäft war wohl nicht das, was man sich davon erhofft hat. Trotzdem hält man an den aktuellen Plänen fest und glaubt, dass Live-Service-Spiele das sind, was langfristig zum Erfolg führen kann. In dem Bereich scheinen sich auch neue Projekte in Arbeit zu befinden, die erst noch angekündigt werden und dann auch irgendwann erscheinen sollen. Momentan legt Ubisoft einen großen Fokus auf die Assassin’s Creed-Serie, zu dem mehrere Spiele in den nächsten Jahren erscheinen werden. Ferner möchte man sich wieder verstärkt auf Kernmarken wie Ghost Recon, Far Cry, Rainbow Six & Co. konzentrieren.

Abgesehen davon sollen drei weitere, bisher nicht angekündigte Titel eingestampft worden sein, die womöglich unter die erwähnte Kostenreduktion fallen. Insgesamt hat Ubisoft seit dem letzten Jahr ganze sieben Projekte gestoppt.

All die Infos sind bislang nicht offiziell und müssen erst noch durch Ubisoft bestätigt werden. Das dürfte mit dem kommenden Geschäftsbericht in diesem Januar passieren.