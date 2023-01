Ubisoft nur noch Ramschware? Mögliche Übernahme soll „belächelt“ werden

Bei Square Enix kann man derzeit einen recht ähnlichen Prozess beobachten, die ihre westlichen Studios vollständig abgetreten haben und inzwischen als rein japanischer Entwickler und Publisher auftreten. Hier wird vermutet, dass sie sich für eine potenzielle Übernahme in Stellung bringen . Als wahrscheinlichster Käufer gilt in dem Fall Sony.

Gerade erst wurde bekannt, dass es für Publisher Ubisoft aus geschäftlicher Sicht nicht so gut lief, wie man es sich selbst vorgestellt hat. Neben einer weiteren Verschiebung von Skull and Bones sollen drei weitere Projekte eingestampft worden sein.

