Skull and Bones ist zu groß, um Free-2-Play zu sein

Derzeit läuft die Open Beta-Phase zu Skull and Bones, an der Spieler begeistert teilnehmen. Dieser erste Erfolg ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass hier keine vollständige Katastrophe in der kommenden Woche in See sticht.

Dennoch stellt man Ubisoft die Frage, warum Skull and Bones nicht als Free-2-Play erscheint, wenn man schon den Live-Service-Ansatz wählt? Darauf ist der Publisher in der jüngsten Investorenkonferenz eingegangen, wohl mit dem Hintergedanken, dass man den Spielern möglicherweise keinen Premiumpreis abverlangen kann, wenn bereits die Entwicklung durch recht schwierige Gewässer manövrierte und es viele Unsicherheiten diesbezüglich gibt.

Skull and Bones ist ein Quad-A Game

Ubisoft CEO Yves Guillemot begründet dies vor allem mit dem Umfang des Spiels, der riesig sei und Skull and Bones zu einem Quadruple-A Game macht, das sehr lange unterstützt wird und auf Community-Building setzt. Insofern sei der Preis von 80 EUR am Ende gerechtfertigt.

„Sie werden sehen, dass Skull and Bones ein vollwertiges Spiel ist“, so Guillemot. „Es ist ein sehr großes Spiel und wir glauben, dass die Leute sehen werden, wie umfangreich und vollständig dieses Spiel ist. Es ist ein wirklich umfassendes Triple-…Quadruple-A-Spiel, das auf lange Sicht Erfolg haben wird.“ Ubisoft via VGC

Nicht ganz unerheblich dürften die Produktionskosten über die ganzen Jahre sein, die inzwischen auf 120 Millionen Dollar belaufen sollen. Schon alleine deshalb muss Skull and Bones ein Erfolg werden, den finanziell kompensiert. Andernfalls wäre das Spiel wohl der größte Rückschlag in der Geschichte von Ubisoft.

Skull and Bones Open Beta läuft bis zum 11. Februar

Spieler feiern die Skull and Bones Open Beta

Seit dem gestrigen Donnerstag kann man an der Open Beta zu Skull and Bones teilnehmen, die von den Spielern überall gefeiert wird. Zwar gibt es einige technische Probleme mit den Servern, die zunehmend besser werden, inhaltlich hat man aber sichtlich Spaß, was wir ebenfalls unterstreichen können. Der Rest sollte sich bis zum Release am 16. Februar ebenfalls lösen.

Die Spieler können in der Skull and Bones Beta bis zum Infamy Level 6 aufsteigen, ihr erstes Schiff aufbauen, Missionen gegen die Kompanie starten und einen ersten Teil der Spielwelt erkunden, die bereits in der Beta riesig ist.

Für das erste Jahr hat man zudem schon die Season-Roadmap vorgestellt, an der sich entscheidet, ob man die Spieler auch langfristig von Skull and Bones überzeugen kann.