Skull and Bones setzt die Open Beta-Segel, Spieler sind begeistert

Skull and Bones erscheint offiziell am 16. Februar 2024.

Die Begeisterung über Skull and Bones zieht sich durch die meisten Kommentare, die oftmals von sehr viel Spaß sprechen, wenngleich auch etwas Spieltiefe fehlen würde. Als Live-Service-Game wird sich Skull and Bones sicherlich weiterentwickeln, für den Anfang kann man dem Spiel aber durchaus eine Chance geben.

„Skull and Bones war nicht immer dieses Live-Service-Open-World-Survival-Spiel. Tatsächlich gab es bei Skull and Bones mehrere verschiedene Spiele – oder zumindest Spielideen –, bevor es zu dem wurde, was es heute ist. […] Wir dachten, dass es für andere Spieler sicherer und vielleicht interessanter wäre, sich voll und ganz auf die offene Welt zu konzentrieren.“

Bereits in der Closed Beta-Phase wurden die Spieler positiv von Skull and Bones überrascht , die das Piratenleben in vollen Zügen genießen, ohne gleich vom Live-Service-Ansatz erdrückt zu werden. Dies bedeutet vorerst auch nur, dass das Spiel einen längerfristigen Support erhält.

Die Open Beta beginnt mit einer Seeschlacht gegen die britische Flotte, die zur Zerstörung eines ihrer Kreuzer führt. Ab da nimmt man erste kleine Aufträge an, kämpft gegen Haie und macht sich auf die Suche nach Hinweisen, um den sicheren Hafen von Sainte-Anne anzulaufen. Hier befindet sich euer erstes Lager, in dem ihr eure Beute und Schätze aufbewahrt, euer Schiff repariert und Handel treibt, und von dem aus die ganz großen Missionen gestartet werden.

Die Open Beta von Skull and Bones läuft bis zum 11. Februar und erlaubt es bis zum Infamy-Level 6 aufzusteigen. Erfolgreiche Piraten können bis zu fünf exklusive Belohnungen wie Schiffsdekorationen, ein Emote, eine Waffe sowie ein Pandal Lemur Haustier erbeuten, die anschließend in der Vollversion des Spiels verfügbar sind. Der Fortschritt aus der Beta wird direkt übernommen.

What do you think?