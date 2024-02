Under a Rock: Der Dodo wird zum heimlichen Star

Im Dezember kündigten Gameforge und der Entwickler Nordic Trolls ihr neues Survival-Spiel Under a Rock an, das einen heimlichen Star hat – den Dodo.

In Under a Rock erkunden Spieler eine geheimnisvolle und farbenfrohe Insel, in der es nicht an Wundern mangeln wird. Die Welt ist voller gruseliger Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, aber auch exotischer, primitiver Kreaturen, mit denen man sich anfreunden und die man zähmen kann.

Das farbenfrohe Gefieder des Dodo ist hell und auffällig und lässt sich in den verschiedenen Biomen des Spiels leicht erkennen. Aufgrund ihrer scheuen Natur sind sie jedoch schwer zu fangen, und man muss langsam und vorsichtig vorgehen, um diese armen Vögel nicht zu verscheuchen. Geduld wird jedoch belohnt, da es sich um das schnellste Reittier handelt, das man entdecken kann.

Der Dodo ist der heimliche Star in Under a Rock

Dodos sind auf Geschwindigkeit ausgelegt und können nicht viel tragen, aber das bedeutet, dass sie schneller durch die tropischen Wälder, weichen Sandstrände und tückischen Ebenen von Under a Rock flitzen. Es geht aber nicht nur darum, zu Fuß zu wandern, denn in Under a Rock umgehen Dodos die ganze Flugunfähigkeit, indem sie gleiten und treiben.

Des Dodos vielleicht bezauberndstes Merkmal ist ihre Loyalität. Wer seinen Dodo mit Sorgfalt beschützt und diese nervösen Vögel umsorgt, werden sie mit ihrer beeindruckenden Hingabe belohnt. Dodos lieben es auch, Hüte und Rüstungen zu tragen, was bedeutet, dass man ihre Outfits aufeinander abstimmen und stilvoll über die Insel streifen kann – was vielleicht eine coolere Eigenschaft ist, als fliegen zu können.

Wann Under a Rock erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.