Skull and Bones & Riders Republic – In-Game Events heben Klimaprobleme hervor

Um ein stärkeres Bewusstsein für die Veränderung des Klimas auf der Erde zu schaffen, setzt Ubisoft gemeinsam mit dem Projekt Playing-for-the-Planet auf spezielle In-Game Events in Skull and Bones und Riders Republic.

Ziel damit ist, eine emotionale Seite bei den Spielern zu wecken, in dem man die Spieler spontan mit diesen In-Game Events konfrontiert, die nicht vorher angekündigt werden. Sie werden aber „kurz und intensiv“ sein und somit den Schock-Moment nutzen.

Als Beispiele in Riders Republic nennt man:

Der Himmel wird orange sein und es wird während des gesamten Spiels aufgrund von Waldbränden „Feuerrauch“-Nebel geben.

Spieler werden standardmäßig mit einer Gasmaske ausgestattet.

Ein Teil der Karte wird für Spieler nicht zugänglich sein, da sie aufgrund von Waldbränden in der Nähe „unatmbar“ sein wird.

Das gesamte Spiel wird mit einem speziellen Reskin im Social Hub im Spiel „in Alarmbereitschaft“ sein.

Riders Republic

Aktives Eingreifen der Spieler erforderlich

Sobald ein solches Event auftaucht, liegt es an den Spielern, sich zusammenzuschließen und zu verhindern, dass Sequoias niederbrennt. Dazu müssen die Spieler zuerst die zerbrechlichsten und brennbarsten Bereiche des Sequoia-Nationalparks identifizieren (zum Beispiel durch Verwendung des Fotomodus, der reale Daten anzeigt, die automatisch in die Fotos der Spieler in diesen Bereichen integriert werden, einschließlich der Größe vergangener Waldbrände, Projektion von zukünftige, „Zerbrechlichkeits“-Level usw.)

Anschließend muss das Risiko einer Brandausbreitung im Sequoia-Nationalpark durch gemeinsame Aktivitäten bewertet und reduziert werden (z. B. den Waldweg/das Gebüsch/die abgeschnittenen Stellen „säubern“ oder die Bäume mit Alufolie an den Stämmen schützen).

Was später für Skull and Bones in der Hinsicht geplant ist, ist derzeit noch offen. Das Spiel steht kurz vor seinem Re-Reveal und erscheint voraussichtlich noch 2022.

Was haltet ihr von einer solchen Aktion, um auf Probleme der Erde aufmerksam zu machen?