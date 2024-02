Skull and Bones setzt die Segel, Testversion auf PS5 verfügbar

Da Skull and Bones als Live-Service-Game entwickelt wurde, das online stattfindet, warten zusätzlich gefährliche und hochriskante PvP-Aktivitäten auf die Spieler, die hohe Belohnungen mit sich bringen. Dies ergänzt um Herausforderungen und legendäre Schatzjagden, die einen selbst zum Ziel machen, oder die Teilnahme an zeitlich begrenzten Events, um exklusive Community-Events abschließen und Schätze und Beute zu verdienen.

Dazu nehmen es die Spieler mit Handelskonvois, Elite-Kriegsschiffen und anderen Freibeutern auf, sammeln Ressourcen und Materialien und treffen immer wieder auf dynamische und unvorhersehbare Battles auf hoher See, die am Ende wertvolle Belohnungen ausspucken. Die Begegnung mit Tiefseemonstern ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Skull and Bones ( unsere Vorschau ) ist trotz der turbulenten Entwicklung das Piratenspiel, das man sich seit Langem gewünscht hat. Die Spieler segeln hier einer gefahrvollen Reise entgegen, auf der sie auf legendäre Piraten wie Philippe La Pest oder die Hubac-Zwillinge treffen, oder die größten Schätze der Karibik erbeuten. Hierzu ist eine gut geplante Schiffskonfiguration notwendig, die von der Crew, über die Waffen, bis hin zur Fracht gut vorbereitet sein sollte. Nur so wird man ein erfolgreicher Pirat und kann sich von Season zu Season den Rang eines Kingpin verdienen.

Ubisoft setzt heute die Segel für Skull and Bones, das auf PS5, Xbox Series X|S und dem PC verfügbar ist. Eine großzügige Testversion auf PS5 lässt einen zudem die ersten Schritte in seinem Piratenleben machen.

What do you think?