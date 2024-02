Skull and Bones startet in den Early Access – Weltkarte & Überraschungen

Ubisofts Skull and Bones ist in die Open Beta-Phase gestartet, an der Spieler über Deluxe und Premium Edition zugreifen können. Während dies nur der Anfang für Skull and Bones ist, hat der Publisher noch einige Überraschungen auf Lager.

In der Early Access-Phase erhalten die Spieler einen dreitägigen, früheren Zugriff auf Skull and Bones und können somit schon jetzt die Segel setzen. Damit sind auch deutlich mehr Inhalte verfügbar, als es in der kürzlichen Open-Beta der Fall war.

Diskutiert wird ein wenig die Größe der Karte, die einige für angemessen halten, andere für zu klein. Wer in der Open Beta allerdings die äußersten Ränder angesteuert hat, wurde immer wieder mit dem Hinweis konfrontiert, dass die Karte in Zukunft an diesen Stellen erweitert werden kann. Die momentane Karte sieht so, die bereits einiges an Zeit in Anspruch nimmt, um sie zu umsegeln.

Skull and Bones Weltkarte

Ubisoft plant einige Überraschungen

Da Skull and Bones als Live-Service-Spiel entworfen wurde, ist das nur der Anfang. Schon jetzt sind für mindestens ein Jahr neue Inhalte und vier Seasons in Planung. Die Endgame-Inhalte beinhalten eine gefährliche Reise, auf der man legendären Piraten wie Philippe La Pest oder den Hubac-Zwillingen begegnet.

Im Kampf um die Beute müssen die Spieler strategisch vorgehen, neue Bedrohungen besiegen und sich einen Namen machen. Dazu gehört auch die richtige Konfiguration des Schiffes, um sich von Season zu Season zu verbessern und schließlich im finalen Showdown am Ende jeder Staffel zu siegen.

Hier sind zudem einige Überraschungen in Planung, die man während der Open Beta auf Reddit in Aussicht gestellt hat und die noch nicht vorgestellt wurden.

„Mit Kingpin fängt der Spaß mit unserem Endgame erst richtig an (einschließlich zusätzlicher Coop- und PvP-Aktivitäten). Darüber hinaus werden wir dem Spiel auch saisonale Inhalte und Updates hinzufügen, mit neuen Bosskämpfen, neuen Waffen, neuen Schiffen und neuem … Oh, Moment, das kann ich noch nicht verraten :).“

Die Spieler wünschen sich hier unter anderem Kämpfe gegen berühmte Piraten wie Black Beard, ebenso mehr Aktivitäten an Land und Nahkämpfe. Was Ubisoft davon umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Einige Eindrücke aus der Open Beta-Phase haben wir in unserer Vorschau zu Skull and Bones zusammengefasst.