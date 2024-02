Undisputed bekommt einen Karrieremodus

So setzt man sich eigene Ziele und definiert die eigene Erfolgsgeschichte, einschließlich in der WBO, WBC, IBF und SCI. Undisputed soll so das bisher authentischste Boxspiel und der erste große Boxtitel seit über einem Jahrzehnt werden.

Der Manager verhandelt euren Weg zum Erfolg, wählt die Gegner, gegen die man kämpfen will aus, und die, die man meiden sollte. Clevere Kampfverträge, versprechen die meisten Belohnungen am Ende.

What do you think?