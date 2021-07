Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 – Gratis DLC & Details zur PS5 Elite Edition

CI Games hat heute einen umfangreichen gratis DLC für Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 veröffentlicht, sowie weitere Infos zur noch kommenden Elite Edition auf PS5 geteilt. Das kostenlose Update umfasst unter anderem ein riesiges neues Terrain, neue Aufgaben und herausfordernde Ziele.

In Butcher’s Banquet verschlägt es euch in eine atemberaubende, wüstenähnliche Gegend mit üppigen Oasen, malerischen Wasserfällen und geheimnisvollen Tempeln. Diese Idylle sollte allerdings nicht trügen, denn für Scharfschützen ist es sicherlich kein Urlaubsziel. Nach den jüngsten Unruhen in Kuamar – dem Schauplatz der Hauptkampagne von SGW Contracts 2 – sind neue Bedrohungen aufgetaucht, von denen Mahmoud Zarza die Gefährlichste ist – auch bekannt als „Der Schlächter“.

Die neue Erweiterung baut damit auf all den Elementen auf, die Spieler bereits am Basisspiel geliebt haben, darunter das Scharfschießen auf über 1000 Meter Entfernung, Next-Gen-Grafik, intelligentere NPCs und die bisher tödlichste Waffenauswahl.

PS5 Elite Edition

Darüber hinaus gab man weitere Details zur PS5 Elite Edition bekannt, die ab dem 24. August im Handel erhältlich sein wird. Zusätzlich zum Hauptspiel beinhaltet die „Elite Edition“ folgende DLCs: Weapon Crossbow, Sniper Rifle 550 TRV, Mad Sheriff 9 Revolver, Car K8 Assault Rifle, Zebra Skin und eine neue Karte.

Die Spieler profitieren darüber hinaus von den adaptiven Dualsense-Triggern, die jeder Waffe ein eigenes Gefühl verleihen, von verbesserten SSD-Ladezeiten, optimierten Texturen und Grafiken sowie der Möglichkeit, entweder im Performance-Modus (60fps, 2K) oder im Grafik-Modus (30fps, 4k) zu spielen.