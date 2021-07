Ghost of Tsushima – Iki Island DLC in neuem Trailer vorgestellt

Sucker Punch’s Samurai Abenteuer Ghost of Tsushima wird als Directors Cut mit jeder Menge Next-Gen Verbesserungen relaunched. Soviel war schon klar. Ebenfalls schon angekündigt war die Story Erweiterung Iki Island, die dem neuen Paket beiliegen wird und am selben Tag herauskommt. Ein neuer Trailer zeigt nun, wie es Protagonist Jin Sakai auf das Eiland verschlägt und was uns Spieler dort erwartet.

Gestranded

Einem Gerücht folgend, bricht Jin wohl auf, um die namensgebende Insel aufzusuchen. Sein Schiff kentert in einem Sturm und Jin wird an Land gespült, wo er direkt gefangen genommen wird. Kurz darauf sehen wir vermutlich die neue Bösewichtin. Die Geschichte hat wohl etwas mit bewusstseinserweiternden Substanzen zu tun. Fortan scheint es (wieder mal) unsere Aufgabe zu sein, die Insel zu befreien. Von Iki selbst gibt es gar nicht so viel zu sehen. Neben rauen Stränden werden ein paar neue Bäume gezeigt, insgesamt wirkt alles ein bisschen tropischer.

Neue und alte Gesichter

Schon das Hauptspiel punktete mit den tollen Geschichten und Beziehungen zu den Nebencharakteren. Auch in Iki Island sind wir nicht ganz auf uns allein gestellt, sondern können auf die Unterstützung einiger Gefährten bauen. Neben ein paar Neulingen, die vermutlich selbst auf der Insel wohnen und von den Feinden terrorisiert werden, sehen wir auch Yuna, die Kämpferin, die uns schon in Tsushima mit Rat und Bogen zur Seite stand. Offenbar begleitet sie Jin auf seiner Reise. Das ist eine gute Nachricht, gehörte Yuna doch zu den interessantesten Charakteren des Hauptspiels.

Wenig weitere Details

Insgesamt fokussiert sich der kurze Trailer vor allem auf die Story, neue Skills oder Fähigkeiten bekommen wir noch nicht zu Gesicht. Gerüchten zufolge soll es eine ganz neue Kampfhaltung und neue Gegnertypen geben. Auch neue Tierarten sollen eingeführt werden. Zum Glück müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, bis der Directors Cut von Ghost of Tsushima für die PS5 und damit auch die Iki Island Erweiterung erscheint. Am 20. August ist es schon soweit. Den Trailer könnt ihr euch hier zu Gemüte führen: