So gut verkaufen sich PlayStation Spiele auf dem PC

Zum Unmut einiger PlayStation Fans bringt Sony immer mehr Exklusivspiele auf den PC, oftmals sogar technisch noch besser als auf PlayStation. Doch wie gut verkaufen sich die Spiele dort?

Darüber klärt die aktuelle Investorenkonferenz von Sony auf, in der man ein paar Zahlen zu den jüngst veröffentlichten Spielen offen legt, inkl. Horizon und Days Gone. Demnach kommt Horizon Zero Dawn auf gut 2.4 Millionen verkaufte Einheiten und einen Umsatz von über 60 Millionen US-Dollar. Dahinter liegt aktuell God of War mit rund einer Million verkauften Einheiten und rund 26 Millionen US-Dollar Umsatz, sowie auf Platz 3 der Survival-Titel Days Gone von Sony Bend mit rund 850.000 verkauften Kopien und einem Umsatz von knapp 23 Millionen US-Dollar.

Dies natürlich über verschieden lange Zeiträume und weiteren potenziellen Verkäufen, die noch dazu kommen werden.

Die Hälfte der PlayStation Spiele soll für PC erscheinen

Angesichts dieser Zahlen setzt Sony auch weiterhin auf PC-Ports, die die Hälfte ihrer Spiele bis 2025 für den PC und Mobile-Geräte veröffentlichen wollen. Das erklärte PlayStation Boss Jim Ryan in der anschließenden Investorenkonferenz.

Dort war zu vernehmen:

„Die PlayStation Studios haben sich in der Vergangenheit bei der Bereitstellung eines starken Portfolios erzählerischer, grafisch schöner Einzelspieler-Spiele wunderbar geschlagen, aber es ist sicherlich so, dass wir uns auf einen ziemlich engen Teil des Gaming-Marktes beschränkt haben“, so Ryan. „Durch die Ausweitung auf PC und Mobilgeräte, und es muss gesagt werden… auch auf Live-Dienste, haben wir die Möglichkeit, von einer Situation, in der wir nur in einem sehr engen Segment des gesamten Spielesoftwaremarktes präsent sind, zu einer so ziemlich überall vorhandenen Präsenz überzugehen.” Sony

Wenn man es richtig macht, glaubt Ryan, dass man damit auf dem richtigen Weg sei und mehr Menschen als je zuvor mit PlayStation Spielen zu erreichen. Der exponentielle Wachstum sei jedenfalls groß, weshalb man sich diese Chance nicht entgehen lässt.

Welche PlayStation Spiele als nächstes auf dem Plan von Sony stehen, ist nicht bekannt.