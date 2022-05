Gran Turismo 7 – Patch 1.15 mit neuen Fahrzeugen & Scapes online

Wie erwartet, hat Polyphony Digital den Patch 1.15 für Gran Turismo 7 veröffentlicht, mit dem unter anderme drei neue Fahrzeuge verfügbar sind.

Der Fuhrpark wird damit um den Toyota GR010 Hybrid `21, der Suzuki Vision Gran Turismo und der Roadster Shop Rampage Camaro, ebenfalls neu ist der Scapes-Schauplatz „New Orleans“, der unter Empfehlungen zu finden ist. Damit fällt das Update aus Sicht neuer Inhalte doch kleiner aus als erwartet.

Dafür gibt es aber umfassende Anpassungen in allen möglichen Bereichen, inkl. dem GT Cafe, den World Circuits, Fixes bei Lenkrädern und mehr. Eine Besonderheit gibt es bei den Scapes, wo sich die Aufnahmen nun noch besser teilen lassen.

Dazu schreibt Polyphony:

„Es ist jetzt möglich, im Scapes- oder Rennfoto-Modus aufgenommene Fotos in die „Media Gallery“ der PlayStation 5 und die „Capture Gallery“ des PlayStation 4-Systems zu exportieren. Die Auflösung der exportierten Bilder wird auf PS5 und PS4 individuell angepasst und kann auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt oder auf ein USB-Laufwerk übertragen werden, mit einer Auflösung von 3840×2160 Pixel auf PlayStation 5 und PlayStation 4 Pro Konsole und 1920×1080 Pixel auf dem PlayStation 4-System. Darüber hinaus können Fotos, die unter „Meine Artikel“ in Showcase auf „Für alle offen“ eingestellt sind und in der „Galerie“ in „Meine Seite“ angezeigt werden, in ihrer ursprünglichen Auflösung aus dem Bereich „Meine Seite“ des GT7-Bereichs der offiziellen Website heruntergeladen werden.“