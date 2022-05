PlayStation VR2 – Sony verspricht attraktives Line-Up zum Launch

Bislang ist die Auswahl an bestätigten Spielen für PlayStation VR2 noch recht übersichtlich, von denen auch nicht ganz klar ist, welche direkt zum Start verfügbar sein werden. Sony selbst hat mit Horizon: Call of the Mountain bislang auch nur einen Titel selbst in der Produktion.

Dass soll die Spieler aber nicht beunruhigen, denn laut PlayStation Boss Jim Ryan arbeitet man eng mit allen Partnern zusammen, um ein attraktives Launch Line-Up zusammenzustellen. Nicht weniger als 20 Spiele sollen dann verfügbar sein, die aus einer Mischung aus First- und Third Party Games bestehen. Das sagte Ryan im Zuge einer aktuellen Investorenkonferenz, wo es hieß:

„Im Moment wird eine beträchtliche Menge Geld für Partnerschaften mit unabhängigen und anderen Drittentwicklern ausgegeben, um eine umfassende Pipeline attraktiver VR-Inhalte beim Start von PlayStation VR 2 zu sichern“, so Ryan.

Fraglich ist, wo diese Spiele auf einmal alle herkommen sollen, wenn der Launch des Headset wie erwartet im Frühjahr 2023 stattfinden soll? Von Ankündigungen ist bislang wenig zu sehen und der Rest sind oftmals Portierungen von Spielen für Meta Quest 2.

Erwartet wird, dass Sony im Vorfeld ein größeren Showcase für die Markteinführung von PlayStation VR2 abhalten wird, bei dem es sich dann hauptsächlich um die Software dreht. Aktuellen Berichten zufolge sei damit aber nicht vor September zu rechnen.

Investitionen wachsen mit dem Erfolg

Die erwähnten Investitionen soll dem Headset jedenfalls einen ordentlichen Schub verpassen und die Verkaufszahlen mit antreiben. Weitere dieser Investitionen folgen, je mehr Headsets auf dem Markt sind.

„Diese Energie, dieser Aufwand und dieses Geld werden weiter wachsen, wenn auch die installierte Basis von PlayStation VR 2-Headsets wächst.“

Der Launch von PlayStation VR2 wird 2023 erwartet.