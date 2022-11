Sonic Prime: Erster offizieller Trailer macht Lust auf mehr

Die Animationsserie soll 24 Folgen umfassen und richtet sich an Kinder, Familien und selbstverständlich langjährige Sonic-Fans. Sonic Prime wird von WildBrain animiert, die auch für andere Zeichentrickserien verantwortlich sind, wie zum Beispiel Ninjago, The Snoopy Show oder Johnny Test. Sega wirkt hingegen an der Produktion und Lizenzierung sowie am Vertrieb mit.

Doch 2022 ist noch nicht rum und ein letztes Abenteur mit Sonic erwartet euch noch auf Netflix. In der Animationsserie Sonic Prime stellt sich der blaue Igel erneut Dr. Eggman. Doch der Kampf erschüttert das Universum und katapultiert ihn in verschiedene Parallelwelten.

Mit Sonic Origins erschien eine aufgepeppte Videospielsammlung der Klassiker, Sonic Frontiers bot eine gänzlich neue Spielerfahrung, die Fortsetzung Sonic the Hedgehog 2 brachte den rasenden Igel erneut auf die große Leinwand – und das alles in diesem Jahr.

Für Fans vom blauen Igel ist 2022 ein wirklich starkes Jahr – und es ist noch nicht vorbei. Die Netflix-Serie Sonic Prime erscheint am 15. Dezember und präsentiert sich endlich in einem offiziellen Trailer.

What do you think?