Splinter Cell Remake: Ubisoft gibt einen ersten Einblick – und es sieht gut aus

„Es ist nicht einfach ein Remaster“, so Auty „Es wird von Grund auf neu erschaffen. Wir können alle Inhalte von Grund auf neu erstellen, frisch und einsatzbereit. Wir sind in einer frühen Produktionsphase. Wir sind immer noch am Prototyping. Wir wollen nichts überstürzen. Wir wollen sicherstellen, dass wir das Spiel absolut hinkriegen, dass wir wirklich alles richtig machen und ein Erlebnis von absolut herausragender Qualität produzieren. Und wir werden für eine Weile still sein, damit wir uns darauf konzentrieren können, das absolut bestmögliche Spiel zu machen.“

Das Remake zu Splinter Cell wird auf der gleichen Engine entwickelt wie das kommende Avatar: Frontiers of Pandora und das noch namenlose Star-Wars-Spiel. Allerdings ist der Release-Zeitraum noch weit entfernt, da sich das Schleichabenteuer noch immer in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Deshalb soll es zunächst keine neuen Infos mehr geben.

In Sachen Gameplay berücksichtige man die Innovationen späterer Teile. Ob es sich so schnell wie Splinter Cell: Blacklist spielen wird oder mehr an den ersten Spiele orientiert, bleibt abzuwarten.

Im Hinblick auf die Story und die Figuren versucht man laut Entwickler, einige Verbesserungen im Remake zu machen. „Sachen, die nicht gut gealtert sind.“ Es soll sich aber lediglich um Kleinigkeiten handeln, denn die Kernhandlung, die Kernerfahrung bleibt die gleiche. So oder so ähnlich war das bereits bekannt .

Im Video sprechen Creative Director Chris Auty, Technical Director Christian Carriere, Senior Game Designer Andy Schmoll und Associate Level Design Director Zavian Porter unter anderem über die Beleuchtung, die Grafik, die Handlungsfähigkeit der Spieler und alles andere, was die frühen Splinter-Cell-Spiele so revolutionär machte.

