The Callisto Protocol – Launch Trailer mit Kings Elliot stimmt auf Release ein

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022, zu dem Vorbestellungen weiterhin möglich sind.

The Callisto Protocol spielt auf dem Jupiter-Mond Callisto im Jahr 2320 und versetzt die Spieler in die Rolle von Jacob Lee – einem Insassen des Black Iron Prison. Als ein mysteriöser Ausbruch den Mond ins Chaos stürzt, muss sich Jacob seinen dunkelsten Ängsten stellen, um die blutrünstigen Kreaturen zu besiegen, die ihn verfolgen, während er die dunklen Geheimnisse im Herzen der mächtigen United Jupiter Company aufdeckt.

Obwohl noch ein paar Tage entfernt, gibt es schon jetzt neue Einblicke in The Callisto Protocol, zu dem Striking Distance den Launch Trailer veröffentlicht hat.

