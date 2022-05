Sony arbeitet an TV-Serien zu Gran Turismo, Horizon & God of War

Sony hat weitere Produktionen für TV-Serien in Auftrag gegeben, die darin die Ausweitung des eigenen Geschäftsfeldes sehen. Freuen kann man sich demnach auf Gran Turismo, Horizon und God of War.

Diese drei Franchises hat PlayStation CEO Jim Ryan bei der heutigen Investorenkonferenz genannt, ohne jedoch genauere Details dazu zu offenbaren. God of War wird man irgendwann bei Amazon finden, Horizon wird von Netflix produziert und zu Gran Turismo gibt es gar keine Details weiter.

Der Eifer noch mehr Filme und Serie zu produzieren, dürfte sicherlich in den jüngsten Erfolgen wie dem Uncharted-Film liegen, der zu einer der erfolgreichsten Videospiel-Umsetzungen zählt.

Aktuell in Arbeiten befinden sich hier die TV-Serie zu The Last of Us bei HBO und die TV-Serie zu Twisted Metal, die wohl beide 2023 an den Start gehen.

Weitere Details zu diesen folgen in den kommenden Monaten.