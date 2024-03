Sony Bend: Days Gone-Macher entwickeln ein AAA-Live-Service-Game

Zwischenzeitlich hatte Sony Bend erklärt , dass man viel lieber an Days Gone 2 gearbeitet hätte, welches man zudem im letzten Jahr hätte veröffentlichen können. Ein entsprechender Pitch bekam jedoch nie grünes Licht von Sony, womit das Projekt vom Tisch war.

Ferner deutet sich aus den Jobanzeigen, dass der Release des noch unbekannten Projekts in weiter Ferne liegt. Anscheinend befindet sich dieses noch immer in der Pre-Production-Phase, womit noch mindestens zwei Jahre bis zur Veröffentlichung vergehen sollten. Dafür sprechen weitere Jobausschreiben, wonach erst jetzt nach einem Senior Manager für Game Design oder Senior Technical Artists gesucht wird.

Zudem werden „praktische Erfahrungen in der Spieleentwicklung in Führungspositionen bei der Bereitstellung von AAA-Live-Service-Spielen“ gefordert, ebenso ist die Rede von einer Neuausrichtung klassischer Box-Releases hin zu einem Live-Service-Entwicklungsstudio.

Sony verfolgt somit weiterhin ihre Live-Service-Strategie, in die immer mehr First-Party-Studios gedrängt werden. Zuletzt hatte Sony Bend den Open-World-Survival-Titel Days Gone veröffentlicht, der von Sony jedoch nie als erfolgreich angesehen wurde. Dass das Studio nun ebenfalls auf die Live-Service-Schiene gerät, verraten neue Hinweise.

