Sony erklärt, warum AAA-Games & dessen Kosten gerechtfertigt sind

Die Verhandlung zwischen Microsoft und der FTC wird zu einer echten Goldgrube, wenn man einmal Einblicke hinter die Kulissen der Spieleindustrie haben möchte. In einem recht schlecht geschwärzten Dokument erklärt Sony, welche Rolle Triple-A Games in der Branche spielen und warum Budgets von mehreren hundert Millionen Dollar immer noch gerechtfertigt sind.

Unter anderem wurden darin die Produktionskosten von The Last of Us: Part II und Horizon Forbidden West enthüllt, die jeweils bei mehr als 200 Millionen US-Dollar lagen. Dafür hätten zeitweise zwischen 200 und 300 Entwickler in Vollzeit daran gearbeitet.

Diese Zahlen und Summen machen es natürlich zu einem Risiko für ein Studio, falls ein solches Projekt scheitert. Dennoch lohnt es sich, dass man in Triple-A Games mit solchen Kosten investiert. Im Fall von The Last of Us: Part II und Horizon Forbidden West hätte man damit echte Prestige-Titel für die Plattform geschaffen.

Es geht um Spieler-Engagement und Bindung

Sony vergleicht Triple-A Produktionen mit Filmen, die ähnlich viel kosten würden, meist aber nur ein oder zwei Mal angeschaut werden. In einem erfolgreichen Triple-A Spiel verbringen die Spieler teils hunderte Stunden.

Insbesondere erwähnt Sony auch das Call of Duty-Franchise, das eine kritische Komponente für PlayStation darstellt. Alleine der jährliche Release-Zyklus sei einzigartig und würde Millionen von Usern auf PlayStation halten.

Wenn es sich zusätzlich um eine exklusive Veröffentlichung wie The Last of Us: Part II oder Horizon Forbidden West handelt, wird es umso deutlicher, warum man so hartnäckig um diese Spiele kämpft. Microsoft hingegen würde das ganze Gezerre um Exklusivspiele am liebsten hinter sich lassen, wie ebenfalls in der Verhandlung erwähnt.