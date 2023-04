Sony hat die Firewalk Studios gekauft & wächst damit auf 20 PlayStation Entwickler

Tony Hsu and Ryan Ellis Studio Head and Game Director, Firewalk Studios, ergänzen:

„Das Studio teilt unsere Leidenschaft für die Schaffung inspirierender Welten, die auf außergewöhnlichem Gameplay basieren, und wir wollen weiterhin in ihre Mission investieren. Wir freuen uns, dass Firewalk sein technisches und kreatives Know-how in die PlayStation Studios einbringen wird, um unseren Live-Service-Betrieb auszubauen und etwas wirklich Besonderes für Gamer zu liefern,“ heißt es auf dem PlayStation Blog .

Das in Bellevue ansässige Studio ist unter anderem für die Co-Entwicklung von Titeln wie Call of Duty, Destiny, Apex Legends oder Halo bekannt. Als PlayStation Studio arbeitet man derzeit an einem unangekündigten Multiplayer-AAA-Shooter.

What do you think?