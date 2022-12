Sony schließt Third-Party-Verträge, die Xbox explizit ausschließen

Was Sony für diese Art von Exklusivität oder den Xbox-Ausschluss hinblättert, ist wie so oft geheim. Für die Publisher und Entwickler scheint es sich aber zu lohnen, solche Art von Exklusivität zu vergeben oder auf bestimmte Plattformen gänzlich verzichten zu können.

„Exklusivitätsstrategien sind in der Spielebranche keine Seltenheit und andere Marktteilnehmer haben Zugang zu ihren eigenen Inhalten. […] Zusätzlich zu den völlig exklusiven Inhalten hat Sony auch Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, die den „Ausschluss“ von Xbox von den Plattformen erfordern, auf denen diese Publisher ihre Spiele vertreiben können. Einige prominente Beispiele für diese Vereinbarungen sind Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), das kommende Final Fantasy XVI (Square Enix) und das kürzlich angekündigte Silent Hill 2 Remastered (Bloober Team).“

Das ist auch der Grund, warum Marken und Spiele wie Final Fantasy, Bloodborne oder kommende Remaster wie Silent Hill wohl niemals den Weg auf die Xbox finden werden. In den Verträgen wird hierzu von „Xbox Exklusion“ gesprochen, was es den jeweiligen Entwickler und Publishern unmöglich macht, ihre Spiele auf die Microsoft-Konsolen zu bringen.

Exklusivverträge gehören in der Gaming-Branche zum alltäglichen Geschäft, meist wird hier aber von Zeitexklusivität, Konsolen-Exklusivität oder Plattform-Exklusivität gesprochen. Sony möchte allerdings einen Schritt sicherer gehen, die die Xbox explizit in solchen Verträgen ausschließen.

What do you think?