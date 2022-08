Sony steigt mit hoher Beteiligung bei From Software ein

Bereits im Februar diesen Jahres wurde bekannt, dass Sony rund zwei Prozent Aktienanteile bei der Kadokawa Corporation erworben hat, dem Mutterkonzern von From Software. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass man nun eine hohe Beteiligung an From Software selbst getätigt hat.

Insgesamt hält Sony Interactive Entertainment jetzt 14.09 Prozent an From Software, während weitere 16.25 Prozent an Tencent gegangen sind. Die Kadokawa Corporation selbst ist mit 69.66 Prozent nach wie vor der größte Anteilseigner.

Was die genauen Pläne für diese Investitionen sind, klärt sich ein wenig aus den entsprechenden Statements, wonach man an der Stärkung der entsprechenden IPs interessiert sei.

„Im Februar 2021 führte das Unternehmen eine Third-Party Zuteilung mit Sony als Zuteilungsempfänger durch, um seine Beziehung zur Sony Group langfristig zu stärken, neues geistiges Eigentum des Unternehmens zu schaffen und die Nutzung seines bestehenden geistigen Eigentums in Anime und Spiele zu maximieren.“

From Software möchte weiter wachsen

From Software sieht hierin vor allem neue Möglichkeiten, um die eigenen Ressourcen zu stärken und im globalen Markt weiter wachsen zu können.

„Durch die Umsetzung der Mittelbeschaffung wird FromSoftware darauf abzielen, proaktiv in die Entwicklung leistungsfähigerer Spiele-IPs zu investieren, die Entwicklungskapazitäten von FromSoftware zu stärken, und zu versuchen, einen Rahmen zu schaffen, der die Erweiterung des Umfangs seiner eigenen Veröffentlichung im erheblich wachsenden Bereich im globalen Markt ermöglicht. Zusätzlich zu diesen Zwecken hat FromSoftware beschlossen, die Zuteilung an Dritte an Sixjoy innerhalb der Tencent-Gruppe durchzuführen, um die Anzahl der User auf dem globalen Markt für Spiele-IPs zu erhöhen, die FromSoftware erstellt und entwickelt, einschließlich SIE innerhalb der Sony Group, die stark in ihren Fähigkeiten ist, IPs in Spielen, Videos und verschiedenen anderen Medien auf dem globalen Markt gleichzeitig und separat einzusetzen.“

Die Zusammenarbeit zwischen Sony und From Software dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen, während man weitere gemeinsame Projekte entwickelt.