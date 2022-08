Cyberpunk: Edgerunners startet im September auf Netflix, NSFW Trailer online

Die renommierte japanische Animationsfirma Studio Trigger hat mit CD PROJEKT RED zusammengearbeitet, um die Geschichte zum Leben zu erwecken, wobei Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) Regie geführt hat. Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) ist der Chef-Charakterdesigner sowie der leitende Animationsdirektor. Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‚The Elder‘) und Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE Serie) schrieben das Drehbuch basierend auf der von CD PROJEKT RED zur Verfügung gestellten Geschichte. Die Originalmusik wurde von Akira Yamaoka (Silent Hill-Serie) komponiert.

Cyberpunk: Edgerunners erzählt die Geschichte von David Martinez, einem Streetkid, das versucht, in einer von Technologie und Körpermodifikationen besessenen Stadt der Zukunft zu überleben. Nach einer persönlichen Tragödie beschließt David, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ein Edgerunner zu werden – ein Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist.

Die Serie wurde in Zusammenarbeit mit Studio Trigger produziert, die alle zehn Episoden der eigenständigen Serie am gleichen Tag veröffentlichen werden.

