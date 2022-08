Vorschau: Wanted Dead – geradliniger Actiontitel mit Stil

Kurz vor der gamescom gab Entwickler 110 Industries bekannt, dass das kommende Actionspiel Wanted: Dead auf Februar 2023 verschoben werden muss. Nur wenige Tage später konnten wir den Titel auf der Messe selbst ausprobieren. Zwei Mitglieder des Entwicklerteams führten uns dabei in die Steuerung und Philosophie hinter dem Spiel ein. Wir konnten zwei Level und ein Tutorial spielen und jede Menge Fragen stellen. Unsere Eindrücke schildern wir euch in dieser Vorschau.

Das ist Wanted: Dead

In Wanted: Dead erleben wir eine Woche im Leben der Zombie Unit, die in Hong Kong für Ordnung sorgt. Entwickelt wird das ganze von den Machern von Ninja Gaiden und Dead or Alive. Das Gameplay setzt auf eine Mischung aus Slasher und Shooter, es gibt also neben einer Reihe von Schusswaffen auch Nahkampfangriffe mit dem Katana. Darüber hinaus können in den Levels Spezialwaffen wie eine Kettensäge aufgehoben werden. Der Aufbau der Levels ist dabei im Grunde sehr simpel. Bevor es losgeht können wir unsere Ausrüstung anpassen und etwa neue Zielfernrohre aufschrauben. Dann bewegen wir uns durch lineare Areale und bekämpfen dabei verschiedene Gegnertypen. An einigen Stellen kommen wir in größere Räume oder Bereiche, in denen wir uns etwas freier bewegen können. Im Vordergrund steht aber jederzeit das Gameplay.

Wanted Dead

Dieses geht nach einer kurzen Eingewöhnung richtig gut von der Hand. Wir können Wanted: Dead wie einen klassischen Deckungsshooter spielen, uns hinter Barrikaden verstecken und einzelne Salven abfeuern oder einfach direkt ins Getümmel stürmen. Während die Hauptfeuerwaffen wie in den meisten anderen Spielen funktionieren, haben sich die Entwickler bei der Pistole für einen Sonderweg entschieden. Diese können wir nämlich im Nahkampf in unsere Kombos einbauen. Wir schlagen also mit dem Katana zu, feuern dann einen automatisch gezielten Pistolenschuss ab und beenden das Ganze mit dem nächsten Schwerthieb. Tatsächlich erinnert das Gameplay dadurch ein bisschen an die Action aus John Wick, nur eben mit Untoten und übertriebeneren Effekten. Wenn wir Gegnern zugesetzt haben, können wir auf Knopfdruck stylisch animierte Finisher auslösen, bei denen teilweise mehrere Feinde ausgeschaltet werden.

Neue Fähigkeiten schalten wir über einen klassischen Skilltree mit drei Hauptästen frei. Hier gibt es offensive, defensive und technische Skills. Wirklich entscheiden müssen wir uns aber nicht, bis zum finalen Level sollen alle Skills freigeschaltet sein. Der Schwierigkeitsgrad soll dabei grundsätzlich hoch sein, eben so ähnlich wie bei den Ninja Gaiden Spielen. Je nach Talent brauchen wir dann unterschiedliche lange. Die Entwickler haben den Titel wohl schon in unter 4 Stunden beendet, Neueinsteiger werden aber definitiv länger brauchen.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Wanted: Dead richtet sich an Fans von Ninja Gaiden und kompromissloser Actionspiele. Die Story passt vermutlich in wenige Zeilen und viel zu erkunden gibt es auch nicht. Dafür seid ihr quasi dauerhaft mitten in der Action. Die ist stilsicher animiert und entwickelt einen richtig guten Flow. Besonders der Kontrast aus Third-Person-Schießereien und Nahkampfeinlagen machte beim Anspielen richtig Laune. Technisch ist Wanted: Dead darüber hinaus ebenfalls sehr gelungen, das nächtliche Hong Kong hat viel Flair und sieht dank glaubwürdiger Beleuchtung auch super aus. Allzu ernst nimmt sich das Spiel dabei allerdings nicht. Blut fließt hier in Strömen und viele Animationen sind ziemlich deftig und over-the-top. Hier stehen Action und Unterhaltung eindeutig im Vordergrund.

Wanted Dead

Von den Bosskämpfen haben wir in unserer Session noch nichts gesehen und auch nicht, wie viele verschiedene Areale geboten werden. Ob Wanted: Dead also auch langfristig begeistern kann, ist aktuell unklar. Die Entwickler haben zumindest verraten, dass nach dem ersten Durchspielen ein besonders harter Schwierigkeitsgrad freigeschaltet wird. Es könnte sich letztlich um einen dieser Titel handeln, die an der großen Masse gezielt vorbeigehen, dafür aber eine kleine, aber umso passioniertere Community um sich scharen. Die Verschiebung auf 2023 sollte aktuell auch keine Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Was wir gesehen haben und spielen konnten, wirkte sehr rund und technisch einwandfrei. Wodurch die Verschiebung letztlich ausgelöst wurde, haben wir nicht in Erfahrung bringen können.

Wanted Dead erscheint am 14. Februar 2023.