Sony streicht nützliches PSN-Feature, da wenig genutzt

Eigentlich einst als recht nützliches Feature im PlayStation Network vorgestellt, stampft Sony die sogenannten Auszeichnungen wieder ein. Das schreibt Sony auf den offiziellen Support-Seiten.

Die Auszeichnungen oder Accoloades-Feature ermöglichen es, bei einigen Online-Multiplayer-Spielen seinen Mitspielern Feedback geben, etwa wenn man mit ihnen gute Erfahrung gemacht hat. So konnte man seine Wertschätzung mitteilen, indem man eine Auszeichnung versendet und somit das öffentliche Vertrauen stärkt. Die Idee dahinter war, dass man sich eine faire und starken Multiplayer-Community aufbaut.

Unterschieden wurde hier in hilfreich, freundlich, respektvoll, offen oder ehrenwert, was sich entsprechend in vergebenen Punkten und Badges wiederspiegelt. Wie erwähnt, war das Feature nur für ausgewählte Titel möglich und nicht generell, was womöglich zur geringen Nutzung beitrug.

PS5 Accolades Feature

Ab Herbst nicht mehr verfügbar

Wann genau das Features gestrichen wird, verrät Sony noch nicht. In der Ankündigung zum Aus heißt es bislang lediglich Herbst 2022:

Ob das Accolades-Feature gegen etwas Neues ausgetaucht wird, ist nicht bekannt. Die Idee dahinter ist jedenfalls nicht so verkehrt, so dass es möglicherweise an der Umsetzung lag. Denkbar wäre auch eine Integration ins Profil oder ähnliches.

Bis dahin wird es vorerst und ersatzlos aussortiert!