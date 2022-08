Soulstice mit neuen Eindrücken von der gamescom

Die atmosphärische Fantasy-Welt von Soulstice entführt Spieler an Orte voller schrecklicher Gefahren aber auch beeindruckender Schönheit. Das tiefgründige Kampfsystem gibt Briar und Lute durch das Aneinanderreihen von Kombos, den Einsatz verschiedener Waffen und vieler Anpassungsmöglichkeiten eine endlose Reihe an taktischen Optionen an die Hand. Auf diese Weise können sie ihre Feinde besiegen, während sie Ilden erkunden und an jeder Ecke neuen Bedrohungen begegnen. Je näher das Duo dem Riss im Himmel über der zerstörten Stadt jedoch kommt, desto anspruchsvoller werden die Herausforderungen und desto feindseliger und verdrehter wird die Umwelt.

