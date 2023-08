South Park: Snow Day offiziell für 2024 angekündigt

„Wir tun, was wir wollen, und sie unterstützen es ziemlich“, so Matt Stone und Trey Parker über die kreative Kontrolle. „In dieser Hinsicht sind wir die glücklichsten Guys im TV.“

Anders als von der TV-Serie gewohnt, wird South Park: Snow Day ein 3D-Game. Darin schließt man sich Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Pracht an, um den magischsten Tag im Leben eines kleinen Kindes zu feiern – einen Tag im Schnee.

